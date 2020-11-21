"Шахтер" в меньшинстве сенсационно потерял очки в УПЛ

Донецкий "Шахтер" в матче 10-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сыграл вничью с "Александрией".

Встреча на столичном НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:1, при этом с 29-й минуте "горняки" играли в меньшинстве после удаления Жуниора Мораеса.

Бразильский украинец прямыми ногами влетел в ноги Евгению Банаде и главный арбитр Екатерина Монзуль после просмотра VAR показала форварду "горняков" прямую красную карточку.

Перед игрой букмекеры не сомневались в победе "Шахтера", давая коэффициент 1.27. На ничью можно было сделать ставку с показателем – 6.10, а на победу "Александрии" – 10.00.

Второй тайм начался удачно для хозяев. На 49-й минуте Третьяков прозевал забегания от Додо и бразилец легко замкнул головой шикарный пас Алана Патрика.

"Александрия" сравняла счет через 6 минут. Евгений Банада первым разобрался в штрафной, прошив Пятова.

"Шахтер" – "Александрия" 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 47 Додо, 1:1 – 53 Банада.

Шахтер – Пятов, Матвиенко, Додо, Кривцов, Сиприано (Майкон, 69), Алан Патрик (Фернандо Педро, 69), Маркос Антонио (Дентиньо, 43), Тете, Степаненко, Соломон, Мораес.

Александрия – Билык, Бабогло, Пашаев, Вантух, Лучкевич, Третьяков (Шастал, 81), Ковалец (Грицук, 90), Банада, Гречишкин, Мельник, Ситало (Устименко, 72).

Предупреждения: Сиприано (6), Третьяков (45), Ковалец (76), Матвиенко (83).

Удаление: Мораес (31).

До конца основного времени обе команды имели 100% шансы на гол, но счет так и не изменился.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свой матч 10-го тура УПЛ провело "Динамо". Подопечные Луческу добыли победу над "Ингульцом".

Отметим, что УЕФА наказал главного тренера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру одним матчем дисквалификации перед игрой 4-го тура ЛЧ с "Боруссией" М.