"Шахтер" разгромил "Мариуполь" в матче УПЛ. Видео

Донецкий "Шахтер" одержал легкую победу над "Мариуполем" в домашнем матче восьмого тура украинской Премьер-лиги со счетом 4:1.

"Горняки" выпустили не самый оптимальный состав на поединок. Так, шанс проявить себя получили молодые футболисты Владислав Вакула, Богдан Вьюнник и Георгий Судаков. Что касается гостей, то у них наблюдались серьезные проблемы с подбором футболистов, поскольку половина их команды не смогла принять участие в поединке из-за арендных соглашений с "Шахтером". В результате в их заявке оказалось всего 14 игроков.

Подопечные Луиша Каштру доминировали на поле на протяжении всего первого тайма, ударив по воротам Олега Кудрика 11 раз, в то время как "Мариуполь" ни разу не потревожил Андрея Пятова. "Горнякам" удалось превратить свое тотальное преимущество в забитые голы. На 27-й минуте счет ударом с пенальти открыл бразилец Тайсон, а на 44-й Судаков забил с передачи Вьюнника.

После перерыва ситуация на поле особо не изменилась. "Шахтер" продолжал контролировать ход игры и отличился третьим голом на 64-минуте после пенальти в исполнении Алана Патрика. Вскоре гостям удалось забить гол престижа усилиями Сергея Горбунова, но Тайсон тут же сделал дубль и восстановил статус-кво, установив окончательный счет в матче.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре УПЛ "горняки" сенсационно потеряли очки в поединке против полтавской "Ворсклы".