"Шахтер" - "Манчестер Сити": видео голов

В третьем матче группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" уступил "Манчестер Сити". Поединок проходил в Харькове на стадионе ОСК "Металлист".

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Шахтер – Манчестер Сити.

К концу первого тайма "горожане" уже не просто вели в счете, а и обеспечили себе комфортное преимущество. Сначала в воротах Пятова невероятным ударом расписался Давид Силва, а затем Лапорт после подачи углового забил второй мяч своей команды.

"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Манчестер Сити" (Англия) – 0:3

"Шахтер" – Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Ракицкий, Коваленко (Алан Патрик, 62), Майкон, Веллингтон Нем (Болбат, 69), Степаненко, Фернандо Педро (Дентиньо, 84), Мораес.

"Манчестер Сити" – Эдерсон, Отаменди, Лапорт, Менди, Стоунз (Уокер, 80), Сильва, Фернандиньо, Марез, де Брюйне (Бернарду Силва, 69), Стерлинг, Габриэл Жезус.

Голы: 0:1 - 30 Силва,

0:2 - 35 Лапорт.

3:0 - 71 Бернарду Силва.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" одержал непростую победу в скандальном матче УПЛ.