Российский комментатор: "Краснодар" прошел бы "Динамо" семь раз из восьми

Известный российский комментатор Василий Уткин прокомментировал выход киевского "Динамо" в групповой этап Лиги чемпионов.

В своем Telegram-канале он высказался о шансах "Краснодара" обыграть ПАОК и присоединиться к украинской команде в основной сетке ЛЧ. По его мнению, российский клуб обязан проходить греков после того, как более слабое "Динамо" сумело преодолеть квалификацию турнира.

"Киев прошел квалификацию ЛЧ. Значит, и Краснодар может. Ведь в личной встрече "Краснодар" бы прошел киевское "Динамо" семь раз из восьми. Кто-то сомневается? Мне так кажется. Не спорьте, Луческу. Но ПАОК – не "Гент"... ПАОК дико упорен и вязок", – написал Уткин.

Отметим, что первый поединок между "Краснодаром" и ПАОКом закончился минимальной победой россиян со счетом 2:1 на своем поле.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, когда и где пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в которой примут участие "Динамо" и "Шахтер".