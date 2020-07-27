Рестарт Лиги чемпионов: календарь, расписание, сетка плей-офф

Уже 8 августа двумя ответными матчами 1/8 финала возобновляется розыгрыш Лиги чемпионов.

Поединки должны были сыграть еще в марте, но турнир был остановлен из-за пандемии коронавируса. Учитывая форс-мажорные обстоятельства, УЕФА принял решение доиграть соревнования в формате "Финала восьми" – после 1/8 финала участники переберутся в Лиссабон, где определят обладателя трофея.

Вашему вниманию календарь и расписание плей-офф Лиги чемпионов-2019/20.

1/8 финала. Ответные матчи

8 августа (пятница)

22:00. "Ювентус" – "Лион" (после первого матча – 0:1)

22:00. "Манчестер Сити" – "Реал" (после первого матча – 2:1)

9 августа (суббота)

22:00. "Бавария" – "Челси" (после первого матча – 3:0)

22:00. "Барселона" – "Наполи" (после первого матча – 1:1)

1/4 финала (из одного матча в Лиссабоне)

12 августа (среда)

22:00. "Аталанта" – ПСЖ

13 августа (четверг)

22:00. "Лейпциг" – "Атлетико"

14 августа (пятница)

22:00. "Наполи"/"Барселона" – "Челси"/"Бавария"

15 августа (суббота)

22:00. "Реал"/"Манчестер Сити" – "Лион"/"Ювентус"

1/2 финала (из одного матча в Лиссабоне)

18 августа (вторник)

22:00. "Лейпциг"/"Атлетико" – "Аталанта"/ПСЖ

19 августа (среда)

22:00. "Реал"/"Манчестер Сити"/"Лион"/"Ювентус" – "Наполи"/"Барселона"/"Челси"/"Бавария"

Финал (в Лиссабоне на "Эштадиу Да Луш")

23 августа (воскресенье)

22:00. Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

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