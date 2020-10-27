Ребров высказался о работе в "Динамо"

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров заявил, что работая в "Динамо" он не находился в зоне комфорта.

По словам легендарного динамовца, в киевскому клубе требовательность и ответственность была не меньше, чем в Венгрии, где он работает сейчас.

"Не считаю, что "Динамо" – комфортная зона. Это еще большой вопрос, где зона комфорта, потому что в "Динамо" очень требовательные болельщики. Это и история "Динамо". Все привыкли видеть команду в Лиге чемпионов, чемпионом Украины, что сейчас сделать непросто. Думаю, везде тяжело работать. Ты как тренер несешь ответственность за команду, за болельщиков. Ты должен быть сконцентрирован, отдавать все силы своей работе, – сказал Ребров пресс-служба УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" встретится с "Ференцварошем" 28 октября во 2-м туре Лиге чемпионов. Уже опубликован список телеканалов, которые покажут эту игру.