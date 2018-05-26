Мадридский "Реал" обыграл "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов. Решающая встреча турнира прошла в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 3:1.

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Новости Киев эффектно посрамил российских пропагандистов на финале ЛЧ

1:0 – 51 Бензема,

1:1 – 55 Мане,

2:1 – 64 Бэйл,

3:1 – 83 Бэйл.