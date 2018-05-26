УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

"Реал" - "Ливерпуль": видео голов финала Лиги чемпионов

9.7тЧитать новость на украинском

Мадридский "Реал" обыграл "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов. Решающая встреча турнира прошла в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 3:1.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео голов этого невероятного поединка.

Новости
Киев эффектно посрамил российских пропагандистов на финале ЛЧ

1:0 – 51 Бензема,

1:1 – 55 Мане,

2:1 – 64 Бэйл,

3:1 – 83 Бэйл.

"Реал Мадрид" Испания – "Ливерпуль" Англия - 3:1

Реал Мадрид – Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Начо, 37), Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Бэйл, 61), Кроос, Роналду, Бензема.
Ливерпуль – Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фирмино, Вейналдум, Салах (Лаллана, 30), Милнер (Джан, 83), Мане, Хендерсон.
Предупреждение: Мане (82).

Читайте все новости по теме "финал Лиги чемпионов" на Обозревателе.

Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионовРеал - Ливерпуль
Место
УкраинаКиев
Объекты
ФК ЛиверпульРеал Мадрид
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги