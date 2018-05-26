"Реал" - "Ливерпуль": видео голов финала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" обыграл "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов. Решающая встреча турнира прошла в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 3:1.
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1:0 – 51 Бензема,
1:1 – 55 Мане,
2:1 – 64 Бэйл,
3:1 – 83 Бэйл.
"Реал Мадрид" Испания – "Ливерпуль" Англия - 3:1
Реал Мадрид – Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Начо, 37), Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Бэйл, 61), Кроос, Роналду, Бензема.
Ливерпуль – Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фирмино, Вейналдум, Салах (Лаллана, 30), Милнер (Джан, 83), Мане, Хендерсон.
Предупреждение: Мане (82).
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