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Реал – Ливерпуль: назван фаворит финала Лиги чемпионов

40.1тЧитать новость на украинском

Киевский НСК "Олимпийский" 26 мая примет финал Лиги чемпионов сезона-2017/2018. Главный европейский футбольный трофей Старого Света разыграют мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль. Начало встречи в 21.45.

Букмекеры отдают предпочтение в итоговом матче подопечным Зидана. Так, на победу "галактикос" ставки принимают с коэффициентом 2,20. На победу "красных" можно поставить с показателем 3,10. Ничья же в основное время оценивается котировкой 3,60.

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Предыдущие пять встреч в рамках турнира закончились с перевесом в одну победу для "мерсисайдцев" – они побеждали трижды. В сезоне 1980/81 в финале Кубка чемпионов ("Ливерпуль" – "Реал" 1:0) и в сезоне 2008/09 в 1/8 финала Лиги чемпионов в обоих матчах ("Реал" – "Ливерпуль" 0:1, "Ливерпуль" – "Реал" 4:0).

В свою очередь "сливочные" побеждали соперника на групповом этапе Лиги чемпионов-2014/15 (3:0 на выезде и 1:0 дома).

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, в Европейском футбольном Союзе (УЕФА) ответили президенту ФФУ Андрею Павелко.

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на Обозревателе.

Темы
Лига чемпионовфинал Лиги чемпионовРеал - Ливерпуль
Место
УкраинаКиев
Объекты
Реал МадридФК Ливерпуль
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Ешлі
Ешлі
Можно по человечески написать без красных, галактикос, сливочных и т.д? Или умище прет?
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Krivda Michael
Krivda Michael
За кого болеть?
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2 из 4 ответов | показать все
Ешлі
Ешлі
Neiman Pavlo, Не "Реалом" единым....
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Neiman Pavlo
Neiman Pavlo
Ешлі, да они немного выделываются, но ведь приятно смотреть как они играют.
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