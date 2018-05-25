Реал – Ливерпуль: назван фаворит финала Лиги чемпионов

Киевский НСК "Олимпийский" 26 мая примет финал Лиги чемпионов сезона-2017/2018. Главный европейский футбольный трофей Старого Света разыграют мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль. Начало встречи в 21.45.

Букмекеры отдают предпочтение в итоговом матче подопечным Зидана. Так, на победу "галактикос" ставки принимают с коэффициентом 2,20. На победу "красных" можно поставить с показателем 3,10. Ничья же в основное время оценивается котировкой 3,60.

Предыдущие пять встреч в рамках турнира закончились с перевесом в одну победу для "мерсисайдцев" – они побеждали трижды. В сезоне 1980/81 в финале Кубка чемпионов ("Ливерпуль" – "Реал" 1:0) и в сезоне 2008/09 в 1/8 финала Лиги чемпионов в обоих матчах ("Реал" – "Ливерпуль" 0:1, "Ливерпуль" – "Реал" 4:0).

В свою очередь "сливочные" побеждали соперника на групповом этапе Лиги чемпионов-2014/15 (3:0 на выезде и 1:0 дома).

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, в Европейском футбольном Союзе (УЕФА) ответили президенту ФФУ Андрею Павелко.