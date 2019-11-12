Разгромная победа "Динамо" над "Барселоной" вошла в топ-25 матчей в истории Лиги Чемпионов

Матч киевского "Динамо" против "Барселоны" на "Камп Ноу" в сезоне 1997/1998 занял 20-е место в рейтинге 25 лучших поединков в истории Лиги Чемпионов.

Соответствующий список представило авторитетное издание FourFourTwo. Героем встречи, завершившейся выездной победой украинской команды со счетом 4:0, стал Андрей Шевченко. Он сумел трижды поразить ворота соперников, цвета которых защищали звезды мирового футбола португалец Луиш Фигу и бразилец Ривалдо.

"После победы в Киеве со счетом 3:0 мой друг сказал: "Посмотрим, как вы сыграете в гостях". Мы поспорили, что я не смогу забить три мяча. Ему пришлось покупать мне ужин", – поделился воспоминаниями Шевченко.

Первое место в рейтинге занял матч, в котором также поучаствовал нынешний наставник сборной Украины. На вершине списка оказался финал Лиги Чемпионов сезона 2004/2005, в котором "Ливерпуль" одолел "Милан" в серии пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко внес новые изменения в заявку сборной Украины на матчи с Эстонией и Сербией.

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