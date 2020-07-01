Пятов вошел в топ-10 голкиперов по количеству "сухих" матчей

Голкипер сборной Украины и "Шахтера" Андрей Пятов попал в топ-10 вратарей по количеству сыгранных на ноль матчей за последние 20 лет (с 2000 года).

На счету нашего соотечественника 269 "сухих" поединков и седьмое место в рейтинге. Лучшим голкипером по этому показателю стал Икер Касильяс, который не пропускал в 439 матчах, на втором месте оказался Джанлуиджи Буффон (420), а на третьем – Петр Чех (391).

"Голкипер сборной Украины и "Шахтера", который в свои 36 лет сохраняет место в "основе" и может значительно улучшить этот показатель", – написали о Пятове составители рейтинга на сайте GiveMeSport.

Полностью список из топ-10 вратарей по количеству “сухих" матчей с 2000 года выглядит следующим образом:

1. Икер Касильяс (439);

2. Джанлуиджи Буффон (420);

3. Петр Чех (391);

4. Пепе Рейна (343);

5. Мануэль Нойер (327);

6. Игорь Акинфеев (316);

7. Андрей Пятов (269);

8. Эдвин Ван дер Сар (266);

9. Виктор Вальдес (260);

10. Микель Ландро (253).

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" вошел в топ-30 самых стабильных клубов мира.