''Принять во внимание'': Фонсека отреагировал на жеребьевку Лиги Европы

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека ожидает непростого противостоянии с немецким "Айнтрахтом" в 1/16 финала Лиги Европы.

Комментируя итоги жеребьевки плей-офф турнира, португальский специалист особо акцентировал на результатах соперника. "Да, правда. Нам достался сильный оппонент, победивший в 6 поединках своей группы. Особенно нужно принять во внимание, что они одолели "Марсель" со счетом 4:0, а также "Лацио" – 4:1. А это, возможно, одни из лучших команд соответствующих чемпионатов. Поэтому готовимся к противостоянию с опасным соперником, результаты которого в Лиге Европы говорят сами за себя", – цитирует Фонсеку пресс-служба "горняков".

ФК Шахтер

Напомним, первую встречу "Шахтер" проведет дома 14 февраля будущего года, а ответную ровно через неделю в Германии.

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