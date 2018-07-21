Порошенко поздравил "Динамо" с победой в Суперкубке Украины

Президент Украины Петр Порошенко поздравил киевское "Динамо" с победой в Суперкубке Украины против донецкого "Шахтера". Матч завершился со счетом 1:0.
Гарант в своем Twitter – аккаунте опубликовал приветственное послание столичному клубу.
"Поздравляю команду, тренеров и всех болельщиков @DynamoKyiv с 7-й победой в финале за Суперкубок Украины! Спасибо обеим командам за достойную игру", - написал Порошенко.
"Динамо" - чемпіон!— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 липня 2018 р.
Вітаю команду, тренерів та всіх вболівальників @DynamoKyiv з 7-ю перемогою у фіналі за Суперкубок України!
Дякую обом командам за достойну гру. pic.twitter.com/Oclgx9E0pT
Единственный гол в матче на 18-й минуте забил Виталий Буяльский. Противостояние принимала Одесса, стадион "Черноморец". OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию Суперкубка.
Как сообщал OBOZREVATEL, на последних секундах игры футболисты устроили потасовку.
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