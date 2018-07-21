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Порошенко поздравил "Динамо" с победой в Суперкубке Украины

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Президент Украины Петр Порошенко поздравил киевское "Динамо" с победой в Суперкубке Украины против донецкого "Шахтера". Матч завершился со счетом 1:0.

Гарант в своем Twitter – аккаунте опубликовал приветственное послание столичному клубу.

"Поздравляю команду, тренеров и всех болельщиков @DynamoKyiv с 7-й победой в финале за Суперкубок Украины! Спасибо обеим командам за достойную игру", - написал Порошенко.

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Единственный гол в матче на 18-й минуте забил Виталий Буяльский. Противостояние принимала Одесса, стадион "Черноморец". OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию Суперкубка.

Как сообщал OBOZREVATEL, на последних секундах игры футболисты устроили потасовку.

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Тема
Суперкубок Украины
Место
УкраинаОдесса
Объекты
ФК Динамо КиевФК Шахтер
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