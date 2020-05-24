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25 мая • обновлено в 00:12
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Подсчитано количество смертей от COVID-19 после матча Лиги чемпионов

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Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Атлетико" привел минимум к 41 дополнительной смерти от COVID-19, сообщает The Sunday Times со ссылкой на компанию Edge Health, которая провела исследование.

Мемориал Хиллсборо на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле

Мемориал Хиллсборо на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле

Цифра была получена при моделировании последствий прилета испанских болельщиков в Ливерпуль и сравнении числа смертельных случаев в местных больницах. Данные получены от Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Всего на стадионе "Энфилд" 12 марта присутствовали 52 тысячи болельщиков, из них три тысячи — фанаты "Атлетико". Матч завершился победой испанской команды со счетом 3:2 в дополнительное время. Клуб вышел в четвертьфинал ЛЧ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Валенсией", который состоялся 19 февраля на миланском "Сан-Сиро", назвали главной причиной вспышки коронавируса в Италии.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Коронавирус Лига чемпионов
Тег
ФК Ливерпуль
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