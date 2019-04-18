"Поддерживаю": тренер "Манчестер Сити" высказался об "убийстве" команды в Лиге чемпионов

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после драматичного вылета команды из Лиги чемпионов не стал обвинять во всем арбитра встречи, который отменил решающий гол "горожан" после помощи системы видеоассистента (VAR).

"Это жестоко, но что есть, то есть. Мы должны это принять. Во втором тайме мы создали множество моментов и забили нужные нам голы. К сожалению, финал матча был неудачным для нас, поэтому я поздравляю "Тоттенхэм" и желаю команде удачи в полуфинале Лиги чемпионов. Я поддерживаю VAR, но, возможно, с одной стороны гол Льоренте был забит рукой, а с точки зрения судьи – нет", – заявил испанский тренер в комментарии ВВС.

"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Лиге чемпионов определились все полуфиналисты турнира.

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