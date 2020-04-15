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15 апреля • обновлено в 18:20
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"Невменяемый": у Юрана "сорвало крышу" после ответа Алиева на "Чей Крым?"

2.2т
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Легендарный экс-футболист сборной России и СССР, а ныне главный тренер "Химок" Сергей Юран устроил истерику после слов украинца Александра Алиева, который заявил, что Крым принадлежит Украине.

"Невменяемый": у Юрана "сорвало крышу" после ответа Алиева на "Чей Крым?"

"Если ты футбольный человек — говори о футболе. Если ты политик — говори о политике. Если ты, Алиев, всю жизнь играл и тренировался, говорить о политике — полный бред. Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал. Если ты футболист и рассуждаешь о политике, надо делать поправку на голову", — цитирует Юрана Чемпионат.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алиев сравнил уровни жизни в России и Украине. Кроме того, Александр считает, что Владимиру Зеленскому непросто приходится на посту президента Украины, но он сможет изменить ситуацию к лучшему.

Также Алиев похвалил президента России Владимира Путина за развитие спорта в стране-соседке.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Алиев
Место
Россия
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