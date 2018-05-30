Не то место: Путин отфутболил сборную России перед ЧМ-2018

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков элегантно отшил наставника сборной Станислава Черчесова. Тренер приглашал Путина на тренировку команды, но Песков дал ясно понять, что это мероприятие главе государства не особо интересно.

"Я думаю, что тренировка сборной в преддверии чемпионата мира — это не то место, куда нужно приезжать главе государства. Хотя, безусловно, это очень любезное приглашение, но мне неизвестно о том, чтобы оно как-то было формализовано, за исключением того, что озвучено в СМИ. А что касается поддержки нашей команды, то вы знаете, что и президент её поддерживает, и все мы, россияне, конечно же, держим за них кулаки", - цитирует Пескова RT.

Товарищеский матч "Австрия"-"Россия" состоится сегодня в Инсбруке. Начало встречи в 21.45. Прямую трансляцию обеспечат "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ сам сомневается в успехе сборной на ЧМ.