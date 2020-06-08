Названы самые дорогие футболисты мира: Месси и Роналду не попали в топ-10

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира, которые выступают пяти топ-лигах Европы.

В первую десятку не вошли звезда "Барселоны" Лионель Месси и супербомбардир "Ювентуса" Криштиану Роналду. Аргентинец, которого оценили в 100,1 млн евро, расположился на 22-й строчке. Португалец же занял лишь 70-е место с показателем в 62,8 млн.

Лионель Месси и Криштиану Роналду Спорт-Экспресс

Самым же дорогим футболистом признан французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который "потянул" на 259,2 млн в европейской валюте.Топ-10 списка выглядит так:

Топ-10 рейтинга выглядит так:

1. Килиан Мбаппе, "ПСЖ" – 259,2 млн евро

2. Рахим Стерлинг, "Манчестер Сити" – 194,7 млн

3. Джейдон Санчо, "Боруссия" Дортмунд – 179,1 млн

4. Трент Александер-Арнолд, "Ливерпуль" – 171,1 млн

5. Маркус Рэшфорд, "Манчестер Юнайтед" – 152,3 млн

6. Мохамед Салах, "Ливерпуль" – 144,9 млн

7. Садио Мане, "Ливерпуль" – 139,2 млн

8. Антуан Гризманн, "Барселона" – 136,4 млн

9. Альфонсо Дэвис, "Бавария" – 133,5 млн

10. Харри Кейн, "Тоттенхэм" – 118,7 млн

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