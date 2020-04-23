"Многие разочаровались": Левченко сказал, почему Зеленский ничего не изменил в Украине

Президент Профсоюза футболистов Нидерландов и Евгений Левченко считает, что президент Украины Владимир Зеленский ничего кардинально не изменил в стране из-за того, что не смог собрать вокруг себя настоящих профессионалов.

Евгений Левченко

"Я вижу, что очень многие люди разочаровались в Зеленском. На данный момент я не вижу огромного шага вперед, которого мы все ждали. Хочется, чтобы многие процессы были ускорены. Или они блокируются извне, или они просто не происходят посредством того, что нет ума и денег. Многое у нас до сих пор завязано на панибратстве, на кумовстве, на тех людях, которые абсолютно некомпетентны, но находятся у власти. К сожалению, этого не изменить. Я этих изменений не вижу", - цитирует Левченко tribuna.com.

По слова экс-игрока сборной Украины на данный момент он не считает то, что сделал Зеленский, большим шагом вперед.

"Пока это топтание на месте. Надеюсь, это почва для серьезных шагов", – добавил Левченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Левченко выразил недовольство из-за высказываний известных украинских спортсменов о коронавирусе, в частности вспомнив слова Александра Усика.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!