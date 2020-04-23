Главная Новости
23 апреля • обновлено в 20:13
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Многие разочаровались": Левченко сказал, почему Зеленский ничего не изменил в Украине

Читать материал на украинском

Президент Профсоюза футболистов Нидерландов и Евгений Левченко считает, что президент Украины Владимир Зеленский ничего кардинально не изменил в стране из-за того, что не смог собрать вокруг себя настоящих профессионалов.

Евгений Левченко

Евгений Левченко

"Я вижу, что очень многие люди разочаровались в Зеленском. На данный момент я не вижу огромного шага вперед, которого мы все ждали. Хочется, чтобы многие процессы были ускорены. Или они блокируются извне, или они просто не происходят посредством того, что нет ума и денег. Многое у нас до сих пор завязано на панибратстве, на кумовстве, на тех людях, которые абсолютно некомпетентны, но находятся у власти. К сожалению, этого не изменить. Я этих изменений не вижу", - цитирует Левченко tribuna.com.

По слова экс-игрока сборной Украины на данный момент он не считает то, что сделал Зеленский, большим шагом вперед.

"Пока это топтание на месте. Надеюсь, это почва для серьезных шагов", – добавил Левченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Левченко выразил недовольство из-за высказываний известных украинских спортсменов о коронавирусе, в частности вспомнив слова Александра Усика.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Евгений Левченко Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,67 миллиона человек, погибли – более 186 тысяч.

  • Минздрав назвал причину резкой вспышки коронавируса в Украине.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • Россия стала первой в мире по количеству новых зараженных COVID-19

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
BOOM
VS
Imperial
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку
Red Canids
VS
Isurus
Победа Red Canids
1.57 Сделать ставку
Godsent
VS
G2
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.90 Сделать ставку
Dignitas
VS
Heretics
Победа Heretics
1.87 Сделать ставку
FaZe
VS
North
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Слуцк
VS
Белшина
Победа Слуцка
1.76 Сделать ставку
Торпедо-БелАЗ
VS
Рух
Тотал меньше 2
1.79 Сделать ставку
Ислочь
VS
Витебск
Обе забьют
2.14 Сделать ставку
Милевский получит Золотой мяч в 2021 году
100.00 Сделать ставку
В Украине новорожденного ребенка назовут именем «Ковид» до 31.12.20
3.00 Сделать ставку