Миколенко сказал, кто из футболистов "Динамо" "колхоз"

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился мнением о не очень стильных игроках команды, назвав сразу несколько фамилий.

Кроме того, футболист сборной Украины назвал и тех, кто лучше всех одевается в столичном клубе.

"Самый стильный для меня, наверное, Коля Шапаренко. И Вербич. Вербич хорошо одевается. Кого бы я назвал колхозом и с кем бы никогда не пошел на показ мод ? Их в "Динамо" несколько. Первый наверное Микель Дуэлунд, у него своеобразный такой стиль. Саня Караваев, но он иногда выстреливает. И Назик Русин, когда что-то купит – страшно", – сказал Миколенко в эфире Youtube-канала "Трендец".

Как сообщал OBOZREVATEL, агент Миколенко Сергей Серебренников прокомментировал информацию о том, что в кандидатуре его клиента заинтересованы топ-клубы Италии.

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