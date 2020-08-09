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Месси забил невероятный гол в Лиге чемпионов

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2,9 т.
Лионель Месси

Месси забивает гениальный гол.

Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси отметился фантастическим голом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи".

На 23-й минуте Лео вошел в штрафную с правого фланга, обыграл троих игроков соперника, упал в борьбе, сумел подняться, прошел чуть дальше и ткнул мяч в дальний нижний угол.

В комментариях болельщики футбола не смогли сдержать эмоций, назвав гол гениальным и невероятным.

Комментарии болельщиков

Комментарии болельщиков sports.ru

Комментарии болельщиков

Комментарии болельщиков sports.ru

Комментарии болельщиков

Комментарии болельщиков sports.ru

Комментарии болельщиков

Комментарии болельщиков sports.ru

Комментарии болельщиков

Комментарии болельщиков sports.ru

Комментарии болельщиков

Комментарии болельщиков sports.ru

Комментарии болельщиков

Комментарии болельщиков sports.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Барселона" – "Наполи" завершился со счетом 3:1. Также определились остальные команды, которые вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионовФК БарселонаЛионель Месси
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