Месси забил невероятный гол в Лиге чемпионов

Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси отметился фантастическим голом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи".

На 23-й минуте Лео вошел в штрафную с правого фланга, обыграл троих игроков соперника, упал в борьбе, сумел подняться, прошел чуть дальше и ткнул мяч в дальний нижний угол.

В комментариях болельщики футбола не смогли сдержать эмоций, назвав гол гениальным и невероятным.

Комментарии болельщиков sports.ru

Комментарии болельщиков sports.ru

Комментарии болельщиков sports.ru

Комментарии болельщиков sports.ru

Комментарии болельщиков sports.ru

Комментарии болельщиков sports.ru

Комментарии болельщиков sports.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Барселона" – "Наполи" завершился со счетом 3:1. Также определились остальные команды, которые вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.