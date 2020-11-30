Меладзе приезжает из РФ и дает концерты, а мы играем без фанатов, – тренер клуба УПЛ

Главный тренер "Колоса" из села Ковалевка Руслан Костышин возмутился из-за того, что болельщиков не пускают на матчи украинской Премьер-лиги.

Он не понимает, почему в Украине проходят концерты и шоу со зрителями, но на стадион фанатам ходить запрещено. Наставник отметил, что на таких мероприятиях далеко не все соблюдают масочный режим.

"Почему мы играем без болельщиков? Я не могу этого понять. Валерий Меладзе приезжает из России и дает концерты в Киеве, и там аншлаг. "Лига Смеха" со зрителями. Там в закрытых помещениях проходят концерты со зрителями, а на открытом воздухе на стадионах не позволяют присутствие болельщиков. Нет логики. Где здравый смысл? Смотрю концерт – там в первом ряду в масках, а дальше все без масок. И это меня возмущает. Почему на стадионы нельзя пускать какое-то количество зрителей?" – цитирует Костышина официальный сайт "Колоса".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция избила фанатов за беспорядки на матче чемпионата Украины по футболу.