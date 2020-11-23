Луческу рассказал, как отсутствие Месси повлияет на "Барселону"

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Мирча Луческу

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что отсутствие Лионеля Месси в составе "Барселоны" не сильно ударит по команде.

Во время общения с журналистами перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов румынский специалист отметил, что каталонский клуб потеряет в атакующем потенциале, однако сможет более надежно отыграть в обороне. Он также напомнил, что за "Барселону" выступают многие сильные футболисты, а также достаточно зрелые молодые игроки.

""Барселона" – это "Барселона". Понятно, что присутствие Месси дает "Барселоне" техническое, созидательное и атакующее преимущество, но, с другой стороны, без него команда сильнее и качественнее действует в обороне. Игроки в "Барселону" попадают неслучайно, они куплены за большие деньги. Плюс молодежь, которая уже не молодежь. 21-22 года – это футболисты с определенным опытом и мастерством", – заявил Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер "Барселоны" Рональд Куман оценил "Динамо" перед матчем Лиги чемпионов, который состоится во вторник, 24 ноября. Букмекеры дали прогноз на поединок.

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