Нынешняя группа Лиги чемпионов вышла особенной для "Шахтера", и матч с "Аталантой" станет изюминкой еврокубковой осени для украинских болельщиков.

Донецкий клуб встречается с дерзким дебютантом турнира, в составе которого этим летом оказался один из лучших игроков Украины — Руслан Малиновский. Тот самый Малиновский, который стал воспитанником академии "горняков", но никогда не играл за "Шахтер". И сегодня Руслан наверняка выйдет против родного клуба…

Но не в первой. До отъезда из Украины Малиновский провел несколько лет в аренде за "Зарю", где и рубился против "Шахтера". Аж пока луганчане однажды сенсационно не обыграли дончан, что запустило один из самых масштабных скандалов украинского футбола 2010-х.

Как Малиновский был частью истории усложнившихся отношений "Зари" и "Шахтера", и как затем от этого страдали луганчане — рассказывает OBOZREVATEL.

Проиграли первый раз за 15 матчей, и Луческу решился на запрет

На дворе смутный сентябрь 2014-го — в Донецке и Луганске уже полным ходом идет АТО, а "Шахтер" и "Заря" экстренно перекочевали в Киев и Запорожье соответственно. В это время между клубами еще сохранялись деловые отношения, которые выражались в арендованных луганчанами игроках (не "мариупольский" масштаб, но все же). 5 таких футболистов и вышли на поле в составе команды Юрия Вернидуба на гостевой поединок с "Шахтером" в Киеве, в том числе и основной хавбек Малиновский.

Это был редкий случай, когда "горняки" принимали соперника на поле УТК Банникова, и именно тот поединок с "Зарей", наверняка, запомнился дончанам как самый скверный, проведенный в Киеве в качестве хозяев на Банникова. Дождливый вечер, вязкий газон, полная неудача в атаке и дурацкий гол — "Шахтер" досадно проиграл 0:1 после нелепой скидки Фреда на вратаря, которую перехватили и превратили в гол луганчане (забил Максим Малышев, Малиновский поддержал прессинг).

До этого "Шахтер" не терял очки с "Зарей" в более чем 15-ти играх и всегда не испытывал проблем с "младшим соседом". Мирчу Луческу после матча очень задело поражение (это он еще не знал, что дончане в итоге проиграют и чемпионат). Румынский тренер посерчал в привычном режиме, и на том вроде бы страсти и улеглись. Но самое интересное (и печальное для "Зари") было только впереди…

В "Шахтере" говорят, что чемпионат слабый. Так пусть они всем запретят играть!"

Именно после того поражения в Киеве по указанию Луческу арендованным у "Шахтера" игрокам "Зари" больше не разрешалось играть в матчах против дончан. По мнению румына, чтобы все было по-честному.

Мирча Луческу

Спустя 7 месяцев, весной 2015-го, команды провели ответную встречу уже на поле "Зари", и в заявке (не в старте, а во всей заявке!) луганчан не оказалось ни одного арендованного игрока "Шахтера". А это, считай, половина основы на тот момент — голкипер Никита Шевченко, полузащитники Руслан Малиновский, Максим Малышев и Александр Караваев, а также форвард Филипп Будковский. У игроков не было никакого шанса даже попасть в запас на поединок с "Шахтером".

Нетрудно догадаться, что тот матч дончане легко выиграли — 4:1. Но запрет продолжился и на следующий сезон. В октябре 2015-го арендованные "горняки", выступающие за "Зарю", наблюдали за очным матчем команд со специальной скамеечки стадиона в Запорожье. Хотя для фанатов наблюдать было, по сути, не за чем — их команду "выносили вперед ногами", 1:7!

Группа арендованных перед тем матчем даже не тренировалась с основной командой, бегая отдельно на поле стадиона "Торпедо" (используется как тренировочное поле "Зари") — шанса сыграть против "Шахтера" не было. Разве что еще велись разговоры о допуске к игре вратаря Никиты Шевченко, но в итоге и его "забнили". Дончане победили очень легко и более чем уверенно.

На послематчевой пресс-конференции Юрий Вернидуб не стал сдерживаться: "Запрет играть арендованным игрокам? В "Шахтере" говорят, что чемпионат слабый. Так пусть они всем запретят играть! Пусть играют против молодежи, типа "Черноморца" и запорожского "Металлурга", и тогда уже наверняка будут показывать суперрезультаты на евроарене".

Юрий Вернидуб (справа) часто был эмоциональным как во время, так и после матча

Запретить играть в одном матче — как такое возможно?

В регламентах и нормах Премьер-лиги или Ассоциации футбола Украины (федерации) насчет чемпионата нет никаких ограничений про участие футболистов в тех или иных матчах. Если игрок заявлен на сезон и не нарушает общих принципов (правила заявки, допинговые нормы или сроки дисквалификации), он имеет право сыграть во всех поединках турнира.

Однако арендные соглашения самих игроков составлены таким образом, что несут в себе пункт о запрете клуба-хозяина сыграть в той или иной игре. Зачастую — против себя. При чем очень часто сразу этот пункт не активен и может включиться только на определенном этапе действия соглашения (а может и не включится вовсе).

Это и произошло в случае с Малиновским и остальными во время аренды в "Зарю". После победы осенью 2015-го Руслан больше так и не играл против "Шахтера", хотя мог это сделать минимум 2 раза. Дончане же продолжали жестко действовать в этой ситуации вплоть до весны 2016-го — в мае они сыграли сразу дважды с "Зарей", и дважды допустили арендованных к играм.

Руслан Малиновский в форме "Зари" забивает нидерландскому "Фейеноорду" в квалификации Лиги Европы

Но это стало возможным лишь благодаря стечению обстоятельств в конце сезона. Чемпионат для "Шахтера" был уже проигран, скорый уход Луческу уже не был секретом, и матч в чемпионате не имел особого смысла (там дончане проиграли 2:3). Да, вторым матчем тогда был финал Кубка Украины, но здесь уже "Шахтер" не стал снова взвинчивать обстановку и вводить запрет, и обыграл вполне боеспособную "Зарю" — 2:0.

Что с ними стало потом?

Тот финал Кубка Украины 2016-го был последним матчем, когда арендованный у "Шахтера" футболист сыграл за "Зарю". После этого луганчане начали существенно менять свою политику и отграничились от "Шахтера", в итоге став его полными оппонентами (особенно по "зарубам" в медиа-пространстве). Луганский клуб теперь стал больше арендовать игроков у "Динамо" и "Днепра" — так в команду перебрался молодой Андрей Лунин, который позже оформит исторический для "Зари" трансфер в мадридский "Реал".

"Заря" образца 2015-2016 гг., которая впервые за много лет успешно смогла бросить вызов "Шахтеру"

Благо, для самих арендованных "горняков" в составе луганчан история с запретом не стала определяющей в карьере. Малиновский перебрался в Европу еще зимой 2016-го и начал новую жизнь, Будковский тоже попробовал "легионерского хлеба", а Караваев дорос до статуса один из лучших игроков Премьер-лиги. Не заладилось только у Максима Малышева, который после того получил несколько непростых травм и больше лечится, чем играет. А Никита Шевченко спустя несколько лет просиживания в "Шахтере" и аренды в "Карпаты" вернулся в "Зарю" уже с полноценным контрактом.

Однако тот матч осенью 2015-го стал одним из переломных моментов, определяющих развитие уже кризисного (после 2014-го) чемпионата Украины. "Шахтер" и "Заря" спровоцировали целую волну выяснений насчет запретов арендованным игрокам, чем также баловалось "Динамо" с другими клубами. А "Заря", надолго или навсегда, превратилась из вечного "доброго соседа" "Шахтера" в одного из его злейших оппонентов.

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