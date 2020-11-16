Луческу может покинуть "Динамо" зимой: СМИ назвали причину

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу может покинуть свой пост уже зимой по семейным обстоятельствам.

Как сообщает издание Ziare, из-за пандемии коронавируса впервые в карьере румынский специалист вынужден находиться вдалеке от своей жены Нелли. Луческу живет один в изолированной комнате на базе "Динамо", которая расположена на окраине Киева, поэтому он якобы серьезно настроен на то, чтобы уйти из команды зимой, если продолжится эпидемический кризис.

Отмечается, что сейчас румынский специалист полностью сосредоточен на том, чтобы вывести столичный клуб в еврокубковую весну и закрепиться на первом месте в украинской Премьер-лиге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луческу рассказал, как чуть не отказался от работы в "Динамо" через несколько дней после своего назначения.