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Лидером "Динамо" заинтересовались в Италии – агент

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,7 т.
Виталий Миколенко

Агент Миколенко рассказал об интересе из Италии. ФК "Динамо"

Агент одного из ведущих игроков "Динамо" Виталия Миколенко Сергей Серебренников прокомментировал информацию о том, что в кандидатуре его клиента заинтересованы топ-клубы Италии.

""Интер" пока не обращался ко мне по поводу Миколенко. Нравятся ли нам предложения "Наполи" и "Ювентуса"? К моему клиенту проявляют интерес многие команды, но до конкретных предложений дело пока что не доходило. Сейчас представители клубов спрашивают у меня о стоимости Миколенко и о его зарплате", – рассказал Серебренников изданию FCInter1908.it.

В сезоне 2019/20 защитник принял участие в 36 матчах "Динамо" во всех турнирах, забив четыре гола и отдав семь результативных передач. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее агент нападающего киевского клуба Владислава Супряги Иван Пироженко прокомментировал слухи об интересе к игроку из Италии.

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