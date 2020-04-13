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13 апреля • обновлено в 20:09
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Лидер сборной Украины рассказал о том, как столкнулся с коронавирусом

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Лидер сборной Украины по футболу Руслан Малиновский снова жестко отреагировал на разговоры о том, что пандемия коронавируса является надуманной проблемой.

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Полузащитник итальянской "Аталанты" привел собственные примеры того, как его затронула эпидемия.

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

ФК "Аталанта"

"Смешно говорить, что тема с коронавирусом раздута. Я видел некоторые статьи об этом. У меня в Бергамо живет друг из моего родного города Житомир, давно его знаю – у него умер знакомый. 60 лет, никогда не болел, никаких симптомов сразу не было. Погиб человек от коронавируса. У меня соседка живет в моем доме, у нее брат в тяжелом состоянии. Здесь много людей, у которых кто-то в тяжелом состоянии. Это серьезные вещи", – сказал Малиновский в эфире программы "Великий футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, американский суперчемпион по боксу Теренс Кроуфорд назвал враньем пандемию коронавируса.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Руслан Малиновский
Теги
Сборная Украины по футболу ФК Аталанта
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