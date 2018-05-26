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Лидер "Ливерпуля" совершил резонансный поступок ради финала ЛЧ

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Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах отказался от соблюдения поста ради киевского финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.

Изначально египтянин планировал соблюдать месяц Рамадан и перед игрой с "Реалом". Таким образом, форвард сумел бы поесть только за полтора часа до начала встречи. Однако он вместе с врачами "Ливерпуля" решил отказаться от этого.

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"Салах придерживался поста, когда мы были на сборах в Марбелье. Но в пятницу перед игрой и в день матча он не будет делать этого, так что пост не повлияет на него. После финала он возобновит его", — заявил физиотерапевт английской команды Рубен Понс, слова которого приводит радиостанция Cadena SER.

Напомним, что Салах забил потрясающий гол в полуфинальном матче Лиги чемпионов против римской "Ромы"

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Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Персона
Мохаммед Салах
Место
УкраинаКиев
Источник
Источник:lenta.ru
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