Леоненко назвал причины поражения Украины от Испании в Лиге наций

Главной причиной поражения сборной Украины от команды Испании в Лиге наций стало неумение атакующих игроков "желто-синих" действовать в отборе мяча.

Такое мнение выразил экс-футболист киевского "Динамо", а ныне телеэксперт Виктор Леоненко. Он отметил, что в игре в Мадриде украинцы допустили невероятное количество глупых ошибок.

"В игре с Испанией нужно говорить о грубых ошибках. Был ненужный пенальти, затем Рамос перебросил мяч через Пятова. Куча детских ошибок. Нужно делать выводы и набираться опыта. У нас просто раньше не было таких соперников. Наши игроки в середине поля практически не умеют отбирать мяч. Малиновский, Зинченко и Марлос хороши в атаке, но не в отборе", – заявил Леоненко в эфире программы "Великий футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины проиграла Испании, пропустив четыре мяча. Бывший игрок "желто-синих" Вячеслав Шевчук признался, что не узнает команду после карантина.

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