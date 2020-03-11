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11 марта • обновлено в 17:12
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Легендарный футболист "Шахтера" установил удивительное достижение

1.6т
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Легенда "Шахтера", который сейчас выступает за "Палмейрас", Луис Адриано стал третьим игроком в истории, которому удалось забить хет-трик и в Лиге чемпионов, и в Кубке Либертадорес.

Как сообщается в Twitter ESPN Datos, до него это достижение покорилось Неймару в составе "Сантоса", "ПСЖ" и "Барселоны" и еще одному бывшему игроку "горняков" – Жадсону – за "Коринтианс".

Луис Адриано

Луис Адриано

Стоит отметить, что все свои три мяча Луис Адриано забил во втором тайме домашнего матча второго тура Кубка Либертадорес против парагвайского "Гуарани", который его команда выиграла со счетом 3:1. В предыдущем поединке против "Тигреса" он также зажег свое имя на табло, отличившись победным голом.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью Луис Адриано женился на российской модели Екатерине Дорожко, с которой познакомился во времена выступлений за московский "Спартак".

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Тема
Лига чемпионов
Персоны
Неймар Луис Адриано
Теги
ФК Шахтер Палмейрас
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