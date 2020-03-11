Легендарный футболист "Шахтера" установил удивительное достижение

Легенда "Шахтера", который сейчас выступает за "Палмейрас", Луис Адриано стал третьим игроком в истории, которому удалось забить хет-трик и в Лиге чемпионов, и в Кубке Либертадорес.
Как сообщается в Twitter ESPN Datos, до него это достижение покорилось Неймару в составе "Сантоса", "ПСЖ" и "Барселоны" и еще одному бывшему игроку "горняков" – Жадсону – за "Коринтианс".
Луис Адриано
Luiz Adriano es el 3er jugador en TODA la historia en marcar un hat trick en @Libertadores Y @ChampionsLeague— ESPN Datos (@ESPNDatos) March 11, 2020
Luiz Adriano con Palmeiras y Shakhtar
Neymar con Santos, PSG y Barcelona
Jádson con Corinthians y Shakhtar pic.twitter.com/8X756i2qNN
Стоит отметить, что все свои три мяча Луис Адриано забил во втором тайме домашнего матча второго тура Кубка Либертадорес против парагвайского "Гуарани", который его команда выиграла со счетом 3:1. В предыдущем поединке против "Тигреса" он также зажег свое имя на табло, отличившись победным голом.
Как сообщал OBOZREVATEL, осенью Луис Адриано женился на российской модели Екатерине Дорожко, с которой познакомился во времена выступлений за московский "Спартак".
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