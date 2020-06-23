Команду было трудно узнать, – Михайличенко о матче "Динамо" – "Колос"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко отказался комментировать судейство в матче 27-го тура УПЛ против "Колоса" (2:1) и заявил, что киевляне не были похожи сами на себя.

"Мы не будем разбирать действия арбитра, здесь есть VAR. Я хочу остановиться на своей команде. Честно говоря, сегодня ее было трудно узнать. Вся команда сыграла не так, как она может, не на своих скоростях и допустив слишком много ошибок", – сказал Михайличенко в комментарии YouTube-каналу "Профутбол".

Он остался недоволен игрой "Динамо", но доволен результатом, поскольку матч против "Колоса" мог закончиться как угодно.

"Естественно, я недоволен. Как можно быть довольным, если мы могли и проиграть этот матч? Только громадным усилием воли нам удалось добиться результата. Неуверенность, которую мы сами себе позволили, не давала нам показать ту игру, на которую мы рассчитывали", – добавил наставник киевского клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, “Динамо" с трудом обыграло "Колос" в поединке с четырьмя пенальти.