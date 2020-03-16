"Как в кино": вратарь "Милана" рассказал о кошмаре из-за коронавируса

Боснийский голкипер английского "Борнмута", выступающий за "Милан" на правах аренды, Асмир Бегович назвал кошмарной ситуацию с пандемией коронавируса.

"Болезнь больно ударила по стране. Я сочувствую ее жителям, которые столкнулись со множеством смертей и случаев заражения. Сейчас я вижу, как мои коллеги, игроки других команд, тоже становятся жертвами вируса, и это похоже на какой-то кошмар. Остается лишь надеяться, что он вскоре закончится", – цитирует слова Беговича издание Mirror.

Асмир Бегович

Он также рассказал об обстановке в самом Милане, сравнив то, что он видит, с фильмами про апокалипсис.

"На улицах пустынно. Открыты только супермаркеты. Вы можете лишь купить немного еды, а затем отправляетесь домой. Это сумасшествие! Огромный город полностью пуст, как в кино. Я никогда не видел ничего подобного, и думаю, что люди не до конца осознают, как здесь плохо", – добавил голкипер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о ситуации с коронавирусом в Италии высказывались жена полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского Роксана и лидер нашей волейбольной команды, который выступает за итальянскую "Перуджу", Олег Плотницкий.

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