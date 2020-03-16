Главная Новости
17 марта • обновлено в 00:03
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Как в кино": вратарь "Милана" рассказал о кошмаре из-за коронавируса

1.2т
Читать материал на украинском

Боснийский голкипер английского "Борнмута", выступающий за "Милан" на правах аренды, Асмир Бегович назвал кошмарной ситуацию с пандемией коронавируса.

"Болезнь больно ударила по стране. Я сочувствую ее жителям, которые столкнулись со множеством смертей и случаев заражения. Сейчас я вижу, как мои коллеги, игроки других команд, тоже становятся жертвами вируса, и это похоже на какой-то кошмар. Остается лишь надеяться, что он вскоре закончится", – цитирует слова Беговича издание Mirror.

Асмир Бегович

Асмир Бегович

Он также рассказал об обстановке в самом Милане, сравнив то, что он видит, с фильмами про апокалипсис.

"На улицах пустынно. Открыты только супермаркеты. Вы можете лишь купить немного еды, а затем отправляетесь домой. Это сумасшествие! Огромный город полностью пуст, как в кино. Я никогда не видел ничего подобного, и думаю, что люди не до конца осознают, как здесь плохо", – добавил голкипер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о ситуации с коронавирусом в Италии высказывались жена полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского Роксана и лидер нашей волейбольной команды, который выступает за итальянскую "Перуджу", Олег Плотницкий.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Италия Милан
Тег
ФК Милан
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Шахтер
VS
Динамо
Победа Динамо с форой в +1,0 мяча
1.68 Сделать ставку
Карпаты
VS
Мариуполь
Ничья
3.35 Сделать ставку
Ворскла
VS
Львов
Победа Ворсклы с нулевой форой
1.60 Сделать ставку
Днепр-1
VS
Олимпик
Победа Днепра-1 с нулевой форой
1.57 Сделать ставку
Александрия
VS
Заря
Победа Александрии с нулевой форой
2,00 Сделать ставку
Колос
VS
Десна
Победа Десны
2,02 Сделать ставку
Вакцина от COVID-19 будет найдена в 2020 году
1.75 Сделать ставку
Курс доллара на 1.07.2020 будет выше 30.5 гривен
2.00 Сделать ставку
Сезон в УПЛ будет приостановлен и доигран позже
1.44 Сделать ставку
Евро-2020 будет перенесен на 2021 год
2.00 Сделать ставку