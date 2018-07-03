Игрок сборной Дании получил угрозы убийством за незабитый пенальти на ЧМ-2018

Футбольная ассоциация Дании обратилась в полицию в связи с угрозами расправы в адрес нападающего Николая Йоргенсена после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Игра Хорватия - Дания, состоявшаяся 1 июля в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:1 в основное и дополнительное время. В серии послематчевых пенальти Йоргенсен не реализовал свой удар, что предопределило поражение датчан. После матча 27-летний футболист "Фейенорда" стал получать в социальных сетях угрозы убийством.

"Пора это остановить. Наше общество ни за что не должно принимать угрозы убийством - ни в отношении звезд чемпионата мира, ни в адрес политиков. Это абсолютно неприемлемо. Чтобы закончить это безумие, мы сообщаем об этом случае в полицию", - говорится в заявлении Футбольной ассоциации Дании в "твиттере".

Николай Йоргенсен Getty Images

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