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Чемпионат мира 2018
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Игрок сборной Дании получил угрозы убийством за незабитый пенальти на ЧМ-2018

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Футбольная ассоциация Дании обратилась в полицию в связи с угрозами расправы в адрес нападающего Николая Йоргенсена после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Игра Хорватия - Дания, состоявшаяся 1 июля в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:1 в основное и дополнительное время. В серии послематчевых пенальти Йоргенсен не реализовал свой удар, что предопределило поражение датчан. После матча 27-летний футболист "Фейенорда" стал получать в социальных сетях угрозы убийством.

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"Пора это остановить. Наше общество ни за что не должно принимать угрозы убийством - ни в отношении звезд чемпионата мира, ни в адрес политиков. Это абсолютно неприемлемо. Чтобы закончить это безумие, мы сообщаем об этом случае в полицию", - говорится в заявлении Футбольной ассоциации Дании в "твиттере".

Николай Йоргенсен

Getty Images

Как сообщал OBOZREVATEL, москвич погиб нелепой смертью, отмечая победу после матча Россия - Испания.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Николай Йоргенсен
Место
Дания
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