Игрок "Динамо" о матче с "Барселоной": если бы Месси был на поле, у нас были бы шансы

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко заявил, что его команда могла бы побороться за очки в матче Лиги чемпионов против "Барселоны", если бы Лионель Месси принял участие в поединке.

Он считает, что присутствие аргентинца на поле оказывает дополнительное давление на его одноклубников и заставляет их принимать не самые оптимальные решения во время передач. Украинский футболист также отметил, что без него каталонцы лучше защищаются.

"Как по мне, когда Месси на поле, то на других футболистов оказывается давление, и они всегда стараются найти пасом именно его, даже если партнер находится в более выгодной позиции. Поэтому, возможно, у нас вновь были бы шансы зацепиться за результат, ведь "Барселона" с Месси в составе в том числе не так хорошо обороняется, как без него", – цитирует слова Шапаренко официальный сайт "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевский клуб разгромно проиграл "Барселоне" в четвертом туре Лиги чемпионов. Главный тренер украинской команды Мирча Луческу прокомментировал этот результат.