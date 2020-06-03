Главная Новости
3 июня • обновлено в 22:43
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Главный тренер "Карпат" шокирован результатами анализов на COVID-19

  • 30 мая в "Карпатах" зафиксировано заражение коронавирусом

  • Домашний поединок львовской команды против "Мариуполя" в 24-м туре УПЛ был перенесен

  • Положительные тесты на коронавирус сдали 26 из 65 футболистов, работников, тренеров и функционеров клуба

1.8т
Читать материал на украинском

Главный тренер львовского футбольного клуба "Карпаты" Роман Санжар признался, что не ожидал таких проблем с коронавирусом в своей команде.

Роман Санжар

Роман Санжар

"Такое событие в клубе произошло – заболело много ребят, сотрудников клуба. Как тут можно себя чувствовать? Конечно, это неприятная новость, настроение не очень хорошее. Все шокированы этими данными, ведь никто не ожидал, что может быть такое количество. Симптомов ни у кого не было вообще. Когда мы тренировались, у всех мерили температуру. Ни у кого никаких симптомов не было", – сказал Санжар в интервью телеканалу "Футбол".

По словам наставника, руководство клуба максимально поддерживает игроков и команду.

"Сделаем все, чтобы как можно быстрее выйти из этой ситуации и продолжить чемпионат. Пока команда не тренируется вообще, она на изоляции. Никакого тренировочного процесса нет, даже индивидуального. У кого-то есть возможность тренироваться, а у кого-то – нет. Поэтому пока мы не начинали даже индивидуальный тренировочный процесс", – подытожил Санжар.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусский футболист Кирилл Кириленко разорвал контракт со львовскими "Карпатами", поскольку боялся заболеть коронавирусом.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Львов
Тег
ФК Карпаты
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,4 млн человек, погибли – 378 тысяч.

  • Мир предупредили об угрозе "разрушающей" второй волны коронавируса.

  • В ВОЗ заявили, что в Украине постепенно стабилизируется ситуация с эпидемией.

  • Ученые нашли способ замедлить распространение коронавируса.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
MIBR
VS
Gen.G
Победа MIBR
2,05 Сделать ставку
100 Thieves
VS
Triumph
Победа 100 Thieves с форой в -4,5 раунда
1.76 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
Cloud9
Победа Cloud9 с форой в +2,5 раунда
1.87 Сделать ставку
Astralis
VS
Team Vitality
Победа Team Vitality
1.80 Сделать ставку
fnatic
VS
mousesports
Тотал больше 26,5 раунда
1.70 Сделать ставку
NiP
VS
ENCE
Победа NiP
1.95 Сделать ставку
Dignitas
VS
Virtus.pro
Победа Virtus.pro
1.65 Сделать ставку
Фрайбург
VS
Боруссия М
Фрайбург не проиграет
2.04 Сделать ставку
Смолевичи
VS
Городея
Победа Смолевичей с форой (0)
1.60 Сделать ставку
Бохум
VS
Санкт-Паули
Инд. тотал Санкт-Паули меньше 1.5
1.52 Сделать ставку