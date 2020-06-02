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2 июня • обновлено в 17:11
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"Карпаты" на карантине: количество больных коронавирусом в клубе УПЛ выросло до 26

1.4т
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26 из 65 футболистов, работников, тренеров и функционеров львовских "Карпат" сдали положительные тесты на коронавирус.

Как сообщает издание SportArena, эта цифра является неокончательной и может вырасти. 11 из 26 зараженных являются футболистами, еще 15 – тренеры и персонал.

В "Карпатах" выявлено 26 случаев коронавируса

В "Карпатах" выявлено 26 случаев коронавируса

ФК "Карпаты"

На своем официальном сайте "Карпаты" призвали руководство украинской Премьер-лиги не останавливать чемпионат из-за карантина в стане львовского клуба. В команде выразили надежду, что вскоре игроки "Карпат" всех возрастных категорий смогут возобновить тренировки и доиграть УПЛ.

Напомним, что ранее журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщил, что 13 игроков львовян, 7 из которых являются представителями первой команды, заразились коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, домашний поединок львовской команды против "Мариуполя" в 24-м туре УПЛ был перенесен из-за вспышки коронавируса в "Карпатах".

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Тег
ФК Карпаты
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