"Гент" – "Динамо": смотреть онлайн матча плей-офф Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в среду, 23 сентября, проведет первый квалификационный матч плей-офф Лиги чемпионов. Подопечные Мирчи Луческу сыграют на выезде с бельгийским "Гентом".

Встреча состоится на поле стадиона "Геламко Арена". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Гент – Динамо. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ГЕНТ – ДИНАМО

Увидеть противостояние можно будет в эфире телеканала "Футбол 2", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов.

Кроме того, трансляцию из Гента проведут российский "Матч! Футбол 1" и белорусский "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА ГЕНТ – ДИНАМО

Фаворитом первой игры между бельгийцами и украинцами считаются хозяева поля, ставки на победу которых принимаются с коэффициентом 2,45.

Ничья оценивается показателем 3,25. А котировки на успех киевской команды достигают уровня 3,00.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Румынии, которую возглавит опытный Овидиу Хацеган.

Помогать ему будут лайнсмены Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Роль четвертого рефери исполнит Себастьян Колтеску.

Кроме того, на матче будет работать система видеопомощи арбитрам, за которой будет следить итальянец Массимилиано Иррати.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Игорь Суркис, президент "Динамо":

– "Гент" – хорошая, конкурентоспособная команда. Мы ее видели в прошлом году против "Александрии". Надо настраиваться самым серьезным образом. Этот шаг надо пройти. Это будет тяжелое противостояние в двух играх. И "Гент" ставит перед собой тяжелую задачу. Мы должны играть с первой и до последней минуты. Давайте не будем загадывать наперед. Естественно, все хотят попасть в Лигу чемпионов.

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

– В первую очередь, хочу отметить, что "Гент" – очень хорошая команда. У нее сменилось два тренера за короткий период. Это сложно для любой команды. То, что "Гент" начал свой национальный чемпионат не лучшим образом, и в команде появилось 11 новых игроков и столько же ушло, ни о чем не говорит. Конечно, для тренера это всегда тяжело. Но в любом случае "Гент" – это серьезный соперник. Команда доказала это двумя победами в последних матчах.

Вим де Деккер, главный тренер "Гента":

– "Динамо" – очень серьезный соперник. Я оцениваю наши шансы в противостоянии с "Динамо" как достаточно высокие. У украинцев сбалансированная команда с хорошим сочетанием молодости и опыта. Но в тоже время я вижу возможности для нас. У меня есть хорошее предчувствие, что мы сможем сделать что-то великое.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Гент": Руф – Фортуна, Арсланаджич, Пластун, Кастро-Монтес – Овусу, Дорш, Кумс – Яремчук, Депуатр, Ботака

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Родригес, Буяльский, Де Пена – Супряга

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

"Динамо" и "Гент" уже встречались в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2010/11. Тогда киевляне выиграли дома 3:0, а затем добыли повторную победу в Бельгии 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский нападающий Артем Кравец покинул киевское "Динамо" и отметился резким заявлением, заговорил о лжи и дилетантах.