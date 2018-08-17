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Гендиректор "Зари" обматерил Фонсеку

4.2тЧитать новость на украинском

Генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов после выхода команды в плей-офф Лиги Европы на своей странице в Facebook, мягко говоря, в неприличный выражениях вспомнил о наставнике донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеке.

"Жду не дождусь комментариев от великого специалиста х*секи насчет прохода "Браги", - написал Рафаилов, а вскоре удалил этот пост из соцсети,- сообщает Xsport.

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Видимо, руководителю "Зари" запала в душу уверенность Фонсеки в том, что луганчане не смогут пройти португальскую "Брагу" в ЛЕ, о чем тренер горняков поделился с журналистами.

Как сообщал OZREVATEL, футболисты луганской "Зари" в драматическом матче вышли в плей-офф Лиги Европы.

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Тема
Лига Европы
Персоны
Сергей РафаиловПаулу Фонсека
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