Где смотреть "Ювентус" – "Лион": по какому каналу ответный матч 1/8 финала ЛЧ

Где смотреть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Лионом".

В пятницу, 7 августа, "Ювентус" примет "Лион" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый поединок между командами прошел во Франции и закончился минимальной победой местной команды со счетом 1:0.

Победитель этой пары в четвертьфинале будет противостоять "Манчестер Сити" или "Реалу". В первой встрече между командами англичане обыграли мадридцев на выезде со счетом 2:1.

Прямую трансляцию матча, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2", в России поединок покажет "Матч! Футбол 1", а в Беларуси – "Беларусь 5. Интернет".

Как сообщал OBOZREVATEL, определился соперник "Шахтера" по четвертьфиналу Лиги Европы.