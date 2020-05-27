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27 мая • обновлено в 22:17
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Федун предрек России миллиардные убытки

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Владелец московского "Спартака" Леонид Федун оценил финансовые потери клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) при проведении матчей без зрителей на трибунах.

Леонид Федун

Леонид Федун

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"Надеюсь, будет возможность, в связи с тем, что мэр Москвы сейчас будет снимать карантин, разрешить посещение стадиона болельщикам с учетом санитарных норм. Чтобы болельщики были на расстоянии двух метров друг от друга и так далее. Это было бы очень хорошо. Какими будут убытки от проведения всех оставшихся матчей без зрителей? Это миллионы. Полтора миллиарда как минимум", — цитирует Федуна sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая Федун был госпитализирован с коронавирусом. состояние 64-летнего функционера было стабильным, болезнь протекала не в тяжелой форме. Он был госпитализирован в плановом порядке сразу после того, как сдал положительный тест.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
чемпионат России Коронавирус
Место
Россия
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