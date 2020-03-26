Главная Новости
26 марта • обновлено в 18:01
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Экс-президент "Ювентуса" жестко раскритиковал Криштиану Роналду

1.1т
Читать материал на украинском

Бывший президент "Ювентуса" Джованни Коболли Джильи остался недоволен тем, что Криштиану Роналду, а вслед за ним и другие игроки, покинули расположение команды во время карантина.

"В "Ювентусе" усложнилась ситуация после отъезда Криштиану Роналду, который сказал, что едет к матери, а сам только и делает, что выставляет фотографии, где он загорает у огромного бассейна. Увидев, что в клубе позволили отлучиться Роналду, Игуаин тоже решил отправиться к маме. Все игроки должны были остаться с командой, как это сделали в "Интере"", – цитирует слова Джильи издание TuttoJuve.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Sky Sports

Он также отметил, что после возвращения футболистов им необходимо будет уйти на 14-дневный карантин, а это замедлит процесс возобновления соревнований.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду уехал на родину, поскольку у его матери случился инсульт. Кроме того, появилась информация, что звездный португалец решил покинуть "Ювентус" и имеет на руках предложения от двух клубов.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Персоны
Гонсало Игуаин Криштиану Роналду
Тег
ФК Ювентус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Big Chillin
VS
Prospects
Победа Prospects с форой в +1,5 карты
1.72 Сделать ставку
Ambush
VS
Salamander
Победа Salamander
1.65 Сделать ставку
Vexed
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.50 Сделать ставку
ALTERNATE aTTaX
VS
Prima
Победа ALTERNATE aTTaX с форой в -1,5 карты
2,40 Сделать ставку
Владимир Кличко вернется на ринг до конца 2020 года
50.00 Сделать ставку
Олег Винник даст минимум получасовой концерт в своем «Инстаграме» для подписчиков до 1 мая 2020 года
3.50 Сделать ставку
PornHub продлит премиум-доступ для всех стран мира после 23 апреля 2020 года
2.50 Сделать ставку
Все четыре турнира серии Большого шлема в 2020 году состоятся
2.60 Сделать ставку
Месси перейдет в чемпионат Беларуси до конца 2020 года
100.00 Сделать ставку
SKADE
VS
Turkey5
Победа SKADE с форой в -1,5 карты
2,15 Сделать ставку