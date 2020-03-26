Бывший президент "Ювентуса" Джованни Коболли Джильи остался недоволен тем, что Криштиану Роналду, а вслед за ним и другие игроки, покинули расположение команды во время карантина.

"В "Ювентусе" усложнилась ситуация после отъезда Криштиану Роналду, который сказал, что едет к матери, а сам только и делает, что выставляет фотографии, где он загорает у огромного бассейна. Увидев, что в клубе позволили отлучиться Роналду, Игуаин тоже решил отправиться к маме. Все игроки должны были остаться с командой, как это сделали в "Интере"", – цитирует слова Джильи издание TuttoJuve.

Криштиану Роналду Sky Sports

Он также отметил, что после возвращения футболистов им необходимо будет уйти на 14-дневный карантин, а это замедлит процесс возобновления соревнований.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду уехал на родину, поскольку у его матери случился инсульт. Кроме того, появилась информация, что звездный португалец решил покинуть "Ювентус" и имеет на руках предложения от двух клубов.

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