Экс-игрок "Динамо" бомжует за границей

Один из администраторов группы Troublemakers & Ultras Action в Facebook рассказал, что познакомился в Малайзии с украинским экс-футболистом, который находится без документов и крыши над головой.

В диалоге мужчина подтвердил, что является экс-игроком киевского "Динамо" Борисом Деркачом.

Во время беседы с администратором экс-полузащитник признался, что поднялся в новой стране за счет рэкета, но затем его дела стали заметно ухудшаться. На данный момент футболист ночует на улицах индийского квартала в Куала-Лумпур без паспорта, который он заложил.

Борис Деркач dynamo.kiev.ua

В составе киевского клуба он выступал с 1990 по 1991 год. Из-за слабости к казино советский полузащитник не смог надолго задержаться в столице. Всего за "Динамо" Борис Юрьевич сыграл 23 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами. После столичного клуба уроженец Харькова играл в болгарском "Левски", а через год завершил карьеру в венгерской "Ньиредьхазе".

В Венгрии судьба футболиста сложилась не лучшим образом. Деркач вступил в украинскую организованную преступную группировку и вскоре был пойман за то, что ранил сутенера и двух проституток. Футболисту дали 11 лет, а после попытки сбежать из тюрьмы, добавили к сроку еще четыре года. Через семь лет Бориса Юрьевича перевели в украинскую тюрьму по просьбе матери, где в 2004 году он вышел на свободу.

С 2006 года Деркач работал футбольным агентом и занимался поиском талантливой молодежи.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок киевского "Динамо" Роман Еременко остался без клуба. Московский "Спартак" разорвал контракт с финским футболистом сразу после прохождения медосмотра.