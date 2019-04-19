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/Новости футбола

Экс-футболист призвал Зеленского не прятаться от украинцев

4.1тЧитать материал на украинском

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко призвал Владимира Зеленского вести себя более открыто в общении с соотечественниками.

По мнению спортсмена, отказ кандидата в президенты страны от участия в дебатах на "Суспільному" является не очень позитивным сигналом.

"Абсолютный минус Зеленскому, что он не пришел в студию "Суспільне". Кандидат в президенты не должен прятаться и уходить от возможности высказаться перед своим народом", – написал Левченко на своей странице в социальной сети Twitter.

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"Останутся в истории": дебаты Порошенко и Зеленского вызвали ажиотаж в сети

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 19 апреля на НСК "Олимпийский" состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

  • Во время дискуссии претенденты на победы во втором туре выборов стали на колени перед украинцами.

  • Владимир Зеленский отказался продолжить дебаты в эфире "Суспільного".

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Персоны
Владимир ЗеленскийЕвгений Левченко
Тег
Выборы 2019
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ !( ПАРАШОБОТАМ не читать! Бо ПУКАНИ можуть не витримать!).
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Достатньо і відкритості ПАРАШІ !
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Кто такой левченко? Шевченко знаю. А левченко не знаю.
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Київський Євген
Київський Євген
Валерьевич Валерий, а ти хто такий?
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