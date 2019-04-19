Экс-футболист призвал Зеленского не прятаться от украинцев

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко призвал Владимира Зеленского вести себя более открыто в общении с соотечественниками.

По мнению спортсмена, отказ кандидата в президенты страны от участия в дебатах на "Суспільному" является не очень позитивным сигналом.

Абсолютный минус Зеленскому, что он не пришёл в студию “Суспільне". Кандидат в президенты не должен прятаться и уходить от возможности высказаться перед своим народом. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 19 апреля 2019 г.

"Абсолютный минус Зеленскому, что он не пришел в студию "Суспільне". Кандидат в президенты не должен прятаться и уходить от возможности высказаться перед своим народом", – написал Левченко на своей странице в социальной сети Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 апреля на НСК "Олимпийский" состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Во время дискуссии претенденты на победы во втором туре выборов стали на колени перед украинцами.

Владимир Зеленский отказался продолжить дебаты в эфире "Суспільного".

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