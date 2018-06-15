Египет – Уругвай: обзор матча ЧМ-2018

Сборная Уругвая в первом матче группового турнира чемпионата мира 2018 года драматично обыграла команду Египта. Поединок проходил на стадионе "Екатеринбург Арена" и завершился с минимальным счетом в пользу латиноамериканцев – 1:0.

Египет вышел на игру без своей звезды Мохаммеда Салаха. Несмотря на это, Уругвай смог добыть победу лишь на предпоследней минуте основного времени усилиями Хименеса.

Вашему вниманию видео самых интересных моментов игры.

ЧМ-2018. Группа В. 1-й тур

Египет – Уругвай 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 90 Хименес.

Египет – Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдель-Шафи, Эль-Ненни, Хамед (Морси, 50), Уарда (Собхи, 82), Эль-Саид, Трезеге, Мохсен (Кахраба, 63).

Уругвай – Муслера, Варела, Хименес, Годин, Касерес, Нандес (Санчес, 58), Весино (Торрейра, 87), Бентанкур, де Арраскаэта (Родригес, 59), Суарес, Кавани.

Предупреждения: Морси (90), Хегази (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Египет – Уругвай загнобили в сети из-за позорной посещаемости.