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Египет – Уругвай: обзор матча ЧМ-2018

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Сборная Уругвая в первом матче группового турнира чемпионата мира 2018 года драматично обыграла команду Египта. Поединок проходил на стадионе "Екатеринбург Арена" и завершился с минимальным счетом в пользу латиноамериканцев – 1:0.

Египет вышел на игру без своей звезды Мохаммеда Салаха. Несмотря на это, Уругвай смог добыть победу лишь на предпоследней минуте основного времени усилиями Хименеса.

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Вашему вниманию видео самых интересных моментов игры.

ЧМ-2018. Группа В. 1-й тур

Египет – Уругвай 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – 90 Хименес.
Египет – Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдель-Шафи, Эль-Ненни, Хамед (Морси, 50), Уарда (Собхи, 82), Эль-Саид, Трезеге, Мохсен (Кахраба, 63).
Уругвай – Муслера, Варела, Хименес, Годин, Касерес, Нандес (Санчес, 58), Весино (Торрейра, 87), Бентанкур, де Арраскаэта (Родригес, 59), Суарес, Кавани.
Предупреждения: Морси (90), Хегази (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Египет – Уругвай загнобили в сети из-за позорной посещаемости.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияЕкатеринбург
Объекты
сборная Уругвая по футболусборная Египта по футболу
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