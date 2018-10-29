"До смерти": капитан "Реала" сделал резкое признание

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос после унизительного поражения от "Барселоны" 1:5 отреагировал на шквал критики, который свалился на главного тренера мадридцев Хулена Лопетеги, и высказался по поводу его возможной отставки.

"Мы будем поддерживать назначенного тренера до самой смерти. А что будет в ближайшие часы - посмотрим. Нужно уважать решения, которые принимает руководство клуба", - цитирует игрока Marca.

Что касается того, что у королевского клуба нет шансов на чемпионство в нынешнем розыгрыше, то легенда "Реала" это заметил.

"Закончена ли борьба "Реала" за титул? Я выигрывал чемпионство, когда мы проигрывали по ходу сезона и 10 очков. Усердная работа – вот главный ключ к успеху", -сказал капитан команды.

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