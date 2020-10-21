'Динамо' проиграло 'Ювентусу': спортивные итоги 20 октября

Киевское "Динамо" проиграло стартовый матч Лиги чемпионов "Ювентусу", а топ-клубы Европы намерены создать футбольную Суперлигу.

Кроме того, стали известны условия, при которых будет проведен реванш Ломаченко – Лопес.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 20 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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