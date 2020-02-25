"Челси" – "Бавария": где смотреть плей-офф Лиги чемпионов

Лондонский "Челси" и мюнхенская "Бавария" поспорят между собой за выход в четвертьфинал самого престижного еврокубкового турнира.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО ЧЕЛСИ – БАВАРИЯ: ВРЕМЯ МАТЧА

Первая дуэль 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в столице Великобритании на стадионе "Стэмфорд Бридж" во вторник, 25 февраля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЧЕЛСИ – БАВАРИЯ

В Украине увидеть поединок можно будет в эфире телеканала "Футбол 1".

Также встречу покажет российский "Матч! Футбол 2".

Любители футбола из Беларуси увидят игру благодаря местному вещателю "Беларусь 5".

Показ встречи в Казахстане организовывает канал "Qazsport".

Как сообщал OBOZREVATEL, лондонский "Челси" стал первым клубом в мире, чья женская команда будет работать по уникальной методике, учитывая менструальные циклы футболисток.

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