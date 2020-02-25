"Челси" – "Бавария": где смотреть плей-офф Лиги чемпионов

Лондонский "Челси" и мюнхенская "Бавария" поспорят между собой за выход в четвертьфинал самого престижного еврокубкового турнира.
КОГДА И ВО СКОЛЬКО ЧЕЛСИ – БАВАРИЯ: ВРЕМЯ МАТЧА
Первая дуэль 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в столице Великобритании на стадионе "Стэмфорд Бридж" во вторник, 25 февраля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ЧЕЛСИ – БАВАРИЯ
В Украине увидеть поединок можно будет в эфире телеканала "Футбол 1".
Также встречу покажет российский "Матч! Футбол 2".
Любители футбола из Беларуси увидят игру благодаря местному вещателю "Беларусь 5".
Показ встречи в Казахстане организовывает канал "Qazsport".
Как сообщал OBOZREVATEL, лондонский "Челси" стал первым клубом в мире, чья женская команда будет работать по уникальной методике, учитывая менструальные циклы футболисток.
Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.