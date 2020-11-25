"Боруссия" М – "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в четвертом туре группового турнира Лиги чемпионов сыграет в Менхенгладбахе с местной "Боруссией".

Встреча состоится на стадионе "Боруссия Парк" в среду, 25 ноября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" М – "Шахтер". Начало встречи – в 19:55 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "БОРУССИЯ" М – "ШАХТЕР"

Увидеть противостояние можно будет на телеканале "Футбол 2", где зрителям будет предложена традиционная аналитическая студия.

Кроме того, прямой эфир из Германии организовывают российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", а также белорусский "Беларусь 5. Интернет".

ПРОГНОЗ НА "БОРУССИЯ" М – "ШАХТЕР"

Явным фаворитом игры аналитики считают немецкую команду, ставки на победу которой принимаются с коэффициентом 1,50.

Ничья оценивается котировкой 4,50. А показатели на успех "горняков" достигают уровня 6,00.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать поединок будет бригада арбитров из Турции, которую возглавляет опытный Джюнейт Чакыр.

Помогать ему будут соотечественники Тарик Энгюн и Бахаттын Дуран. Роль четвертого рефери исполнит Халил Мелер.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Абдулкадир Битиген.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Марко Розе, главный тренер "Боруссии":

– Первый матч нам не поможет. Мы оставили те 6:0 в прошлом. Такие матчи могут иногда случиться с кем угодно. "Шахтер" выйдет с другим настроем и будет играть на победу. У них много сильных сторон. Все, о чем мы говорили перед первой игрой, по-прежнему в силе. Мы в хорошей форме. Знаем, что можем направить события в нужное нам русло. Сыграно три матча – не больше и не меньше. Матч с "Шахтером" остается важным. Нельзя позволить себе отвлекаться.

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

– Мне больно после 0:6 с "Боруссией". Такое не проходит быстро. Но на матч это не повлияет. Мы проанализировали случившееся и вынесли урок. Мы не прессинговали и даже не пытались добраться до ворот соперника. Это нужно исправить. Мы переживаем непростой период, но надо настраиваться на свою лучшую игру. Возможно, против такого соперника, как "Боруссия", ничья была бы неплохим результатом, но мы будем стараться победить. Если игра покажет, что мы можем победить, то ничья меня не обрадует.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Боруссия" М: Зоммер – Лайнер, Эльведи, Гинтер, Вендт – Крамер, Нойхаус, Вольф, Штиндль, Тюрам – Эмболо

"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано – Маркос Антонио, Степаненко, Алан Патрик – Тете, Жуниор Мораэс, Соломон

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

"Боруссия" и "Шахтер" продолжают опережать фаворитов группы "Интер" и "Реал", занимая соответственно первое и второе место.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды проводят второй матч в истории. Первый три недели назад немцы выиграли в Киеве 0:6.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" не заявил одного из капитанов команды Тайсона на матч с "Боруссией".