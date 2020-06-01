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2 июня • обновлено в 02:33
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Жена знаменитого футболиста Хавьера Эрнандеса сняла с себя всю одежду

1.3т
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Австралийская жена бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Хавьера "Чичарито" Эрнандеса, Сара Кохан, может похвастаться невероятно привлекательной внешностью.

26-летняя Instagram-модель и тревел-блогер имеет 1,5 миллиона подписчиков в социальной сети. Кохан начала рассказывать о своих путешествиях в декабре 2016 года и быстро завоевала популярность благодаря путешествиям в самые экзотические места и откровенным снимкам. Для реализации некоторых своих задумок ей приходится рисковать – плавать с китами, кормить акул, жирафов и других диких животных.

Сара Кохан

Сара Кохан

@sarahkohan

С мексиканским футболистом Кохан познакомилась перед стартом чемпионата мира по футболу в 2018 году, в марте 2019-го пара сыграла свадьбу, а летом у них родился ребенок.

Сара Кохан

Сара Кохан

@sarahkohan

Сара Кохан

Сара Кохан

@sarahkohan

Сара Кохан

Сара Кохан

@sarahkohan

Сара Кохан

Сара Кохан

@sarahkohan

Сара Кохан

Сара Кохан

@sarahkohan

Сара Кохан

Сара Кохан

@sarahkohan

Сара Кохан

Сара Кохан

@sarahkohan

Сара Кохан

Сара Кохан

@sarahkohan

Сара Кохан

Сара Кохан

@sarahkohan

Сара Кохан

Сара Кохан

@sarahkohan

Как сообщал OBOZREVATEL, жена самого титулованного футболиста в мире показала соблазнительные фото.

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