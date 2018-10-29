В сеть слили интимное видео семьи Мамаевых

Футболист российского "Краснодара" Павел Мамаев, который находится под арестом за избиение трех человек, и его супруга Алана стали жертвами хакеров. Интернет-воры слили в сеть домашний архив семьи.

Видео, на котором полностью обнаженный футболист бреется, было размещено на взломанном Instagram-аккаунты российской актрисы кино и театра Марии Горбань.

Злоумышленники потребовали у Аланы Мамаевой крупную сумму денег, пригрозив опубликовать интимный архив. Девушка ответила отказом, после чего видео было слито в сеть, сообщает Telegram-канал Mash.

Новости В сети появились развратные фото Мамаева и его жены

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Кокорин и Павел Мамаев утром 8 октября в одной из кофеен Москвы избили чиновника Минпромторга России. Незадолго до этого футболисты, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, вместе с друзьями нанесли черепно-мозговую травму водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.