Украинская фитнес-модель засветилась топлес в клипе про коронавирус

Популярная киевская фитнес-модель Екатерина Слабунова снялась топлес в клипе известного украинского рэп-исполнителя Серегея Пархоменко (Полиграф ШарикOFF) на композицию "Коронавирус".

32-летняя спортсменка, у которой многотысячная армия подписчиков, порадовала их несколькими обнаженными кадрами. На видео Екатерина соблазнительно крутит бедрами, при этом ее грудь закрывает табличка "Карантин".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было .

Екатерина Слабунова (справа) Кадр из видео

В свободное от съемок время Катя радует фоловеров в Instagram видео с тренировок в зале, демонстрируя, как можно шикарно выглядеть после родов двух детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Слабунова произвела настоящий фурор среди своих поклонников, выложив откровенные фото в раздевалке одного из столичных тренажерных залов.